Es wird geklettert, eine gemeinsame Rafting-Tour gemacht oder einfach zusammen ins örtliche Freibad gegangen. Die Liste der Klassiker unter den Teambuilding-Aktionen ist lang. Noch im Vorjahr hatte Max Kruse ein Fahrsicherheitstraining initiiert, bei dem sich die Spieler austoben konnten. In diesem Jahr geht es in Österreich wesentlich beschaulicher zu, ein Thementag ist in der Alpenrepublik nicht geplant.

„Wir haben uns entschieden, in diesem Trainingslager keine explizite Teambuilding-Maßnahme zu machen“, sagte Co-Trainer Thomas Horsch. Eine generelle Absage an den Spaß stellt das jedoch nicht da, die Aktion ist vielmehr aufgeschoben denn aufgehoben. „Das wird erst in Grassau passieren“, kündigte Horsch an. Gänzlich ohne Wirkung soll aber auch der Aufenthalt in Zell am Ziller nicht sein. „Ein Trainingslager ist ja an sich auch schon eine Teambuilding-Maßnahme“, sagte er – zumal die Stimmung innerhalb der Mannschaft ohnehin gut sei, wie auch Cheftrainer Florian Kohfeldt bereits betont hatte.