Werder verstärkt sich gleich doppelt: Mit Mathias Kleine-Möllhoff kommt einer neuer Team-Psychologe, Jörg Löhr arbeitet künftig als Mental- und Motivationstrainer. Kleine-Möllhoff steigt sofort ein und soll in der aktuellen Corona-Krise als Gesprächspartner für die Spieler da sein. Er arbeitet bereits seit Mai 2019 im Leistungszentrum. Löhr wird erst mit Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor Ort sein. Er kennt Klub und Umfeld bereits aus einer Tätigkeit 2011, als er Werder durch eine schwierige Phase begleitete.

„Mathias hat in unserem Leistungszentrum sehr gute Arbeit geleistet, so dass wir uns entschieden haben, dass er die Mannschaft im Trainings- und Spielbetrieb sportpsychologisch begleitet„, erklärt Baumann die Wahl Kleine-Möllhoffs. Er folgt auf Andreas Marlovits, von dem sich Werder Ende Februar trennte. „Gerade in so einer schwierigen Phase wie der jetzigen, in der die Gesamtsituation für alle – und somit auch für die Spieler – sehr belastend ist, kommt ihm eine wichtige Rolle zu“, sagt Baumann. „Außerdem ist es natürlich auch wichtig, in der prekären sportlichen Situation mit Mathias einen weiteren Ansprechpartner für die Mannschaft zu haben.“

Löhr, ehemaliger Handball-Nationalspieler, arbeitete während der WM 2007 mit der deutschen Handball-Nationalelf. „Jörg ist ein anerkannter Mental- und Motivationstrainer, von dem wir uns wichtige Impulse für die Wettkampfphase erhoffen", sagt Baumann. „Wir sind überzeugt, dass wir in dieser Konstellation gemeinsam mit dem Trainerteam sehr gut aufgestellt sind, um die vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern.“