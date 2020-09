Liebe Werder-Fans,

aufgrund technischer Probleme kann es aktuell leider zu Fehlfunktionen in der WK Flutlicht-App kommen. Besonders das Matchcenter und das Saisoncenter können davon betroffen sein. Der Liveticker zu Werders Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC wird am Sonnabend deshalb nicht im Matchcenter zu finden sein – dafür an erster Position in unserem Newsstream. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung und bitten bis dahin um etwas Geduld.

Mit grün-weißen Grüßen

die Redaktion