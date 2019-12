Hartes Training nach langer Pause: Kapitän und Abwehrchef Niklas Moisander fehlt Werder Bremen bereits seit September. (nordphoto)

Für das Spiel in Wolfsburg hatte sich das Comeback von Niklas Moisander erneut zerschlagen, sein Körper brauchte nach der hartnäckigen Waden- und Sehnenverletzung noch weitere Zeit. In dieser Woche trainierte der Kapitän intensiv mit der Mannschaft und scheint nun eher bereit zu sein für eine Rückkehr. „Er hat jedes Training mitgemacht“, sagte Trainer Florian Kohfeldt am Freitag, „ich werde am Samstag in Absprache mit Niklas entscheiden, ob es gegen Paderborn schon reicht. Die Tendenz ist eher, dass es reichen wird.“

Werders Chefcoach würde seinen Leader nur zu gerne wieder auf dem Platz sehen, „denn er bringt auf verschiedenen Ebenen eine Qualität mit, die für uns sehr wichtig ist“. Kohfeldt nannte die Führungsstärke, das gute Spiel mit dem Ball und die Cleverness in der Organisation der Defensive.

Bargfrede ist wieder bereit

Der Trainer betonte jedoch, dass es noch nicht sicher sei, dass Moisanders Rückkehr diesmal klappt: „Es kommt darauf an, wie er die Trainingswoche weiter verkraftet und wie er sich fühlt.“ Am Ende werde natürlich er als Cheftrainer „die letzte Entscheidung“ treffen, sagte Kohfeldt, „ich bin mir mit Niklas aber relativ einig, dass er dabei ein gutes Gefühl haben muss.“

Im Vergleich zum Kader aus dem Wolfsburg-Spiel wird gegen Paderborn nur Josh Sargent fehlen, der wegen eines Faserrisses bis Jahresende pausieren muss. Bei Philipp Bargfrede, der in dieser Woche gleich zweimal beim Mannschaftstraining fehlte und individuell arbeitete, gab Kohfeldt Entwarnung: „Wir haben ihm eine zweite, zusätzliche Regenerationseinheit gegeben, wie bei Ludwig Augustinsson auch. Nach der langen Verletzungspause hatte Bargfrede gegen Schalke und Wolfsburg zwei Spiele in Folge. Den taktischen Teil des Trainings am Mittwoch hat er aber gesehen, und er wird jetzt wieder ins Training einsteigen. Er ist für Paderborn bereit.“