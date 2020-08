Für Werder sollen sie eine nächste Standortbestimmung auf dem Weg zum Pflichtspielstart Mitte September werden. Am Sonnabend, den 29. August, nur wenige Tage nach der Rückkehr aus dem Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller, stehen die nächsten Testpartien für die Bremer an. Gute Nachricht für alle Fans: Der Sender „Sky Sport News“ zeigt die Duelle gegen den FC Groningen und FC St. Pauli live und kostenlos.

Die Mannschaft von Chefcoach Florian Kohfeldt eröffnet den Nachmittag in Lohne zunächst um 15 Uhr mit dem Auftritt gegen den niederländischen Erstligisten aus Groningen, bei dem kürzlich Ex-Bayern-Star Arjen Robben angeheuert hat. Ab 17.15 Uhr folgt dann das Spiel gegen den Zweitligisten aus Hamburg. Die TV-Übertragung beginnt bereits um 14.45 Uhr.