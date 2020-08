Die Stühle sind schon aufgestellt. Bei Werders Doppeltest in Lohne sind Zuschauer erlaubt. (nordphoto)

Es fehlte nicht viel, und der Werder-Tross wäre an diesem Sonnabend in ziemlich gedrückter Stimmung nach Lohne gefahren. Bei der letzten Trainingseinheit vor den Testspielen gegen Groningen und St. Pauli verletzte sich Kevin Möhwald am Freitagnachmittag. Ausgerechnet Möhwald, der wegen einer Knieverletzung fast die gesamte vergangene Saison verpasste. Dieses Mal schmerzte der linke Fuß und Möhwald humpelte in die Kabine, doch bei den ersten Untersuchungen konnte keine Bänderverletzung festgestellt werden. „Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass er in Lohne spielt. Wir werden es am Morgen noch einmal checken“, sagte Florian Kohfeldt.

Werders Trainer erhofft sich von dem Doppeltest (live bei Sky Sport News, Werder-TV und auf Werders Youtube-Kanal) vor 500 Zuschauern zahlreiche Erkenntnisse. „Beide Gegner werden uns fordern. Da ist viel dabei, was uns auch in der Liga erwartet. Dazu ist es ein konditioneller Härtetest“, blickte Kohfeldt voraus. Ab 15 Uhr geht es am Sonnabend zunächst gegen den niederländischen Erstligisten Groningen, der ohne seinen Star Arjen Robben antritt. „Groningen presst mannorientiert und ist mit dem Ball sehr zentrumslastig“, sagte Kohfeldt. „Dafür müssen wir Lösungen finden.“ Zweitligist St. Pauli (Anpfiff: 17.15 Uhr) sei unter dem neuen Trainer Timo Schultz um defensive Stabilität bemüht und verteidige sehr gut in der Mittelfeldzone.

Moisander und Sargent zurück

Beide Partien dauern 90 Minuten, Werder tritt mit unterschiedlichen Aufstellungen an. Ömer Toprak hat einen Schlag aufs Sprunggelenk abbekommen und wird geschont. Auch die angeschlagenen Milos Veljkovic, Davy Klaassen und Stefanos Kapino fehlen. Dafür stehen Niklas Moisander und Josh Sargent nach ihren Verletzungen wieder zur Verfügung. Es ist also ausreichend Personal vorhanden, um einiges auszutesten. Für die Partie gegen St. Pauli plant Kohfeldt eine interessante Variante im Angriff: Die Zentrumsstürmer Davie Selke und Niclas Füllkrug sollen gemeinsam auf dem Platz stehen. „Mit ihrer Präsenz und Wucht können sie beim Gegner einiges bewirken. Du brauchst aber das spielerische Element dahinter“, erklärte Kohfeldt. Für die spielerische Komponente sollen Yuya Osako und Milot Rashica sorgen.

Nach den Partien in Lohne gehen Rashica und vier weitere Nationalspieler auf Länderspielreise. Sportchef Frank Baumann unterstrich: „Das ist für uns ein sehr wichtiger Testtag, denn es ist das letzte Mal, dass wir vor dem Pokalspiel gegen Jena alle zusammen haben.“