Für Werder steht am dritten Tag im Trainingslager in Grassau ein echter Härtetest auf dem Programm. Um 11 Uhr tritt das Team von Trainer Florian Kohfeldt gegen SD Eibar aus der Primera Division an. Der Klub aus dem Baskenland ist in Spanien in der vergangenen Saison Neunter geworden. Zu sehen ist das Spiel nur auf „Werder.TV“.