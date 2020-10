Ende August erzielte Milot Rashica den Siegtreffer gegen St. Pauli, bei der Neuauflage des Testspiels an diesem Mittwoch fehlt er. (nordphoto)

Eines ist gewiss: Einen Siegtreffer von Milot Rashica wird es dieses Mal nicht geben. Der Angreifer hat nämlich Sonderurlaub erhalten und fehlt, wenn Werder an diesem Mittwoch auf den FC St. Pauli trifft (Anpfiff: 17 Uhr). Erst Ende August begegneten sich beide Teams während der Sommervorbereitung, die Bremer gewannen seinerzeit in Lohne mit 1:0 – eben weil Rashica sehenswert traf. Das neuerliche Duell mit dem Zweitligisten soll nun dazu dienen, dass jene Profis, die bislang in den Pflichtpartien noch nicht so zum Zuge kamen, die ersehnte Spielpraxis bekommen. Aufgrund der Coronabestimmungen wird auf Platz 11 zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt, Fans beider Mannschaften können sich aber mit einer frei empfangbaren Liveübertragung auf Werder-TV oder dem Youtube-Kanal des Vereins trösten.