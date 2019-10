Das Hamburger Stadion am Millerntor. (dpa)

Wer am Freitag nicht ins Stadion am Millerntor nach Hamburg reist, kann Werders Testspiel beim Zweitligisten FC St. Pauli auch live im Internet verfolgen. Wie Werder am Dienstag mitteilte, wird die Partie für jedermann auf dem YouTube-Kanal des Vereins gezeigt. Anpfiff der Begegnung ist um 18.30 Uhr.