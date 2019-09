Nach dem Mannschaftstraining am Mittwoch waren seine Kollegen schon längst in der Kabine verschwunden, als Niclas Füllkrug immer noch Bälle aufs Tor schoss. Der Stürmer gönnte sich eine kleine Sondereinheit mit Co-Trainer Ilia Gruev und Torhüter Luca Plogmann. Füllkrug ist eben ein echter Torjäger und braucht Torschüsse für sein Wohlbefinden - und er wusste, dass er an diesem Donnerstag genau das nicht würde machen dürfen.

Denn Werders Trainer Florian Kohfeldt verzichtet im Testspiel beim Zweitligisten Hannover (15 Uhr, ohne Zuschauer) auf einen Einsatz seines Mittelstürmers. Füllkrug zeigte in den beiden Spielen gegen Hoffenheim und Augsburg zuletzt eine viel stärkere Form, als man das nach seiner schweren Knieverletzung aus der Vorsaison erwarten konnte. Er soll in dieser Länderspielpause nun etwas weniger machen, um seinen Körper nicht zu stark zu belasten. Denn auf einen Füllkrug in dieser Verfassung möchte Werder in den kommenden Wochen nicht verzichten.