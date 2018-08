Allzu weit müssen die Bremer Fans dieses Mal nicht fahren, um bei diesem freundschaftlichen Duell dabei zu sein. So geht es am 8. September nach Cloppenburg – der Gegner kommt allerdings aus dem Emsland. So trifft Werder ab 15 Uhr im pk-Sportspark auf den SV Meppen.

Das bis dato letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ist noch gar nicht lange her, erst im Oktober 2017 trennten sich die Teams mit einem 3:3. Aron Johannsson, Ousman Manneh und Jerome Gondorf hießen seinerzeit die Torschützen für den Bundesligisten.