Thomas Delaney hat das dänische WM-Trainingslager am Donnerstagmorgen verlassen, um einen Vertrag bei Borussia Dortmund zu unterschreiben. Nach MEIN-WERDER-Informationen ist der Mittelfeldspieler um 11 Uhr mit einem Privatflugzeug vom Flughafen in Roskilde in Richtung Dortmund gestartet. Die Abreise Delaneys bestätigte Dänemarks Nationalcoach Age Hareide gegenüber dem dänischen Sportportal "bold.dk".

"Thomas ist glücklich, es ist ein großer Klub", wird Hareide weiter zitiert. Der BVB sei im Vergleich zu Werder ein weiterer Schritt nach vorne. "Wenn wir in Russland sind, soll sich Thomas auf die dänische Nationalmannschaft konzentrieren und nicht den Berater am Telefon haben", sagte der Nationaltrainer außerdem.

Delaney habe schon mit dem FC Kopenhagen in der Champions-League gespielt und werde nun bessere Mitspieler bekommen. "Es wird eine nette Herausforderung", fasst Hareide zusammen.

Zudem betonte der Coach der dänischen Nationalmannschaft, dass Delaney am Sonnabend auf jeden Fall beim Test gegen Mexiko dabei sein und auch in der Startelf stehen werde.

