Thomas Schaaf ist zurück, und das ist eine gute Nachricht für Werder. Er wird dem Verein mit seiner Erfahrung helfen, und er wird Werder guttun. Davon bin ich überzeugt. Thomas ist die perfekte Lösung für den Posten des Technischen Direktors, weil er sich im nationalen und internationalen Fußball bestens auskennt. Außerdem kennt er den Verein aus dem Effeff und genießt Wertschätzung bei den Mitarbeitern. Das ist wichtig, weil er eng mit Trainern und Entscheidern zusammenarbeiten muss, und das geht nur, wenn er von allen akzeptiert wird.

Ich habe als Manager einer Großbank in anderen Ländern früher selbst erlebt, wie schwer es ist, als externe Lösung in eine Führungsposition zu kommen. Dann ist die Skepsis bei den alten Platzhirschen groß, Türen werden einem gerne mal versperrt. Das wird Thomas bei Werder nicht passieren: Ihm werden alle Türen geöffnet werden, jeder wird gern mit ihm zusammenarbeiten.

Kritiker werden jetzt sicher anmerken, dass der Posten an einen ehemaligen Werderaner vergeben wurde. Aber warum denn auch nicht? Natürlich kann frisches Blut von außen nie schaden. Aber warum sollte Werder einen Technischen Direktor von sonstwo herholen, wenn mit Thomas Schaaf die beste Lösung aus den eigenen Reihen bereit steht? Nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Thomas ist keiner, der in seinem neuen Amt nach vorne preschen wird oder mit Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Thomas Schaaf um Kompetenzen rangelt. Er wird seine Meinung sagen, klar, aber er wird es intern machen. Nicht über die Medien.

Außerdem hat er ja erst mal jede Menge zu tun. Seine wichtigste Aufgabe wird es sein, Werders Nachwuchsbereich enger mit der Profiabteilung zu verzahnen. Werder hat nicht so viel Geld wie andere Vereine und ist deshalb auf eine gute Ausbildung angewiesen. Thomas wird da eine zentrale Rolle spielen. Er war als Spieler und Trainer in der Bundesliga aktiv und weiß, worauf es im Profigeschäft ankommt. Ich hoffe, dass Thomas das richtige Händchen hat und dafür sorgen wird, dass Bremer Talente wie zum Beispiel Julian Brandt, aber auch andere in Zukunft bei Werder Karriere machen und nicht bei einem anderen Verein.