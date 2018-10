Lennart Thy traf im letzten Spiel für Pauli doppelt. (Imago)

Lennart Thy, beim FC St. Pauli bereits am vergangenen Wochenende offiziell verabschiedet, erzielte im letzten Spiel für seinen Leih-Verein seine Saisontore eins und zwei. Am Ende gewann mit Pauli mit 3:1 gegen den VfL Bochum. Wie es mit Thy im Sommer weitergeht, steht noch nicht fest.

Ebenfalls offen, in mehrfacher Hinsicht, ist die Zukunft von Levent Aycicek und Marnon Busch. Die beiden Werder-Profis sind derzeit an 1860 München verliehen und müssten nach derzeitigem Stand zur neuen Saison nach Bremen zurückkehren. Zuvor müssen sie in München aber eine "Ehrenrunde" einlegen. 1860 verlor am letzten Zweitligaspieltag mit 1:2 gegen Heidenheim und ist nun als Tabellensechzehnter in der Relegation gefordert. Gegner dort ist Jahn Regensburg. (oni)