Lennart Thy steht vor einem Wechsel zum Erstliga-Aufsteiger Büyüksehir Belediye Erzurumspor. Das schrieb der Sportjournalist Burak Döser, der unter anderem für das türkische Fußballportal „Transfermerkez.com“ arbeitet, am Donnerstagnachmittag bei Twitter. Demnach soll Thy den Medizincheck bei Erzurumspor bereits absolviert haben.

In der vergangenen Saison spielte Thy auf Leihbasis bei der VVV-Venlo. Für den niederländischen Erstligisten erzielte er sieben Tore in 32 Spielen, zudem gelangen ihm sechs Assists. Der 26-jährige Stürmer steht bei Werder noch bis 2019 unter Vertrag, spielt in den Planungen von Cheftrainer Florian Kohfeldt aber keine Rolle.

Alman forvet Lennart Thy, Erzurum’da sağlık kontrolünden geçti bir aksilik olmazsa imza atacak. @TransferMerkez — BURAK DÖŞER (@BurakDoser) 19. Juli 2018