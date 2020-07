Über mehrere Monate waren das Ticketcenter, das Wuseum und die Geschäftsstelle im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen. Jetzt gab Werder die Wiedereröffnung zum 16. Juli bekannt – zeitgleich mit dem Beginn der Sommerferien in Bremen und Niedersachsen.

Möglich ist das aufgrund eines Hygiene- und Organisationskonzepts für diese Einrichtungen. In diesem Rahmen ist es möglich, das Wuseum am Donnerstag und Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Samstag von 12.00 bis 15.00 Uhr zu besuchen. Die Besucherzahl ist jedoch auf maximal 20 Personen beschränkt. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend.

Ab sofort werden auch wieder Stadionführungen durchgeführt. Von Montag bis Mittwoch von 10.00 bis 18.00 Uhr, am Donnerstag und Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr, am Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr sowie am Sonntag von 10.00 bis 15.00 Uhr angeboten. Möglich sind Führungen aber nur mit einer Voranmeldung. Die Teilnehmerzahl der Gruppen sind auf 9 Personen begrenzt. Während der Stadionführungen muss der Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen Räumen getragen werden, an der frischen Luft ist das freiwillig.

Sämtliche Wiedereröffnungen im Weserstadion erfolgen unter Beachtung der Beschränkungen nach der aktuellen Verordnung der Freien Hansestadt Bremen zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus.