Für Werder stehen am kommenden Sonnabend, 20. Juli, die nächsten beiden Testpartien an. Im Heinz-Dettmer-Stadion in Lohne treffen die Bremer auf den VfL Osnabrück und Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Wer sich noch Karten für das Blitzturnier sichern möchte, hat dazu über die Internetseite www.interwetten-cup.de Gelegenheit. Die Ticktes kosten zehn (Stehplatz Kinder), 20 (Stehplatz Erwachsene) oder 30 Euro (Sitzplatz überdacht).

Ab 14 Uhr treffen zunächst die beiden Teams aus Köln und Osnabrück aufeinander, ab 15.15 Uhr greift dann auch Werder mit der Begegnung mit dem VfL ins Geschehen ein. Um 16.30 Uhr folgt dann das Duell gegen die Rheinländer. Gespielt wird jeweils 2x30 Minuten. Sollte es nach dem Schlusspfiff unentschieden stehen, folgt direkt ein entscheidendes Elfmeterschießen.