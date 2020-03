Das Verletzungspech bleibt Ömer Toprak treu. (nordphoto)

Nach dem bösen Foul von Filip Kostic während Werders Pokalspiel in Frankfurt hatte bei Ömer Toprak zunächst der Verdacht auf einen Wadenbeinbruch bestanden. Dann hieß es aber, der Verteidiger habe Glück im Unglück gehabt und sich eine Riss-Quetschwunde an der Wade zugezogen. Ende März sollte Toprak wieder ins Training einsteigen, doch in der vergangenen Woche unterzog er sich noch einmal einer MRT-Untersuchung. Das Ergebnis: Neben der Wunde erlitt Toprak bei dem Foul auch eine Verletzung am Syndesmoseband. Das teilte Werder am Dienstag mit.

Wann der 30-Jährige wieder mit dem Team trainieren kann, ließ der Klub offen. Toprak werde in den kommenden Wochen zunächst ein individuelles Reha-Programm absolvieren, heißt es in der Mitteilung. Erst einmal trägt er aktuell nach dem Abklingen der Schwellung und der Abheilung der Wunde einen Spezialschuh, der den Fuß entlasten soll. Zusätzlich geht Toprak an Krücken. Der Verteidiger war bereits in der Hinrunde vom Verletzungspech gebeutelt und fiel lange wegen einer Wadenverletzung aus.