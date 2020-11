Ömer Toprak hat sich doch nicht erneut eine Muskelverletzung zugezogen. (nordphoto)

Es hatte wirklich nicht gut ausgesehen. Ömer Toprak griff sich nach einem Sprint im Test gegen den FC St. Pauli an Oberschenkel, mal wieder schien der Muskel Probleme zu bereiten. Gerade jetzt, wo er sich ganz langsam wieder an die Mannschaft herangearbeitet hatte. Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann hatten unmittelbar nach dem Spiel keine Prognose abgeben wollen und lediglich ihre Hoffnung ausgedrückt, dass Toprak nicht schlimmer verletzt sei.

Ihr Wunsch wurde erhöht. Wie Werder am Sonnabend mitteilte, hat sich Toprak bei der Aktions keinesfalls schlimmer verletzt. „Die Schmerzen beim Testspiel strahlten vom Rücken aus. Die Blockade wurde gelöst und er steht für die nächste Trainingseinheit zur Verfügung“, schrieb der Verein in einer kurzen Nachricht via Twitter. Für Werder ist die Entwarnung gleich in doppelter Hinsicht von Bedeutung. Da Milos Veljkovic nach derzeitigem Stand auch für das nächste Auswärtsspiel beim FC Bayern München ausfällt, hätte sonst ein mittelschweres Abwehrproblem gedroht.