Ömer Toprak verletzte sich gegen Leipzig. (Kokenge/nordphoto)

Ganz bitter für Werder Bremen: Ömer Toprak hat sich wieder verletzt und wird den Grün-Weißen wochenlang fehlen. Nach Angaben des Bundesligisten hat sich der 31-jährige Innenverteidiger einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Das habe eine MRT-Untersuchung am Sonntagmittag ergeben.

Mehr zum Thema Spiel gegen RB Leipzig Werder bangt um Toprak, Entwarnung bei Agu und Friedl Schon vor dem Halbzeitpfiff beim Spiel Werder gegen Leipzig hatte Ömer Toprak verletzungsbedingt den Platz verlassen. Der Zeitpunkt ist mehr als ungünstig. mehr »

„Das ist extrem bitter für Ömer. Gerade in den vergangenen Monaten hat er unter Beweis gestellt, wie wichtig er als Führungsspieler sein kann. Wir haben mit Niklas Moisander, Marco Friedl, Milos Veljkovic und Christian Groß jedoch zugleich auch viel Qualität, sodass ich mir sicher bin, dass wir den Ausfall kompensieren werden“, wird Cheftrainer Florian Kohfeldt in einer Mitteilung des SV Werder zitiert. Kohfeldt hoffe auf eine Rückkehr von Toprak in der Endphase der Saison.

Toprak hatte während des Heimspiels gegen RB Leipzig (1:4) schon vor dem Pausenpfiff den Platz verlassen, hatte sich beim Stand von 0:3 mit Problemen an der linken Wade humpelnd über die eigene Torauslinie geschleppt. Jetzt ist klar: Der Abwehrchef fehlt Werder laut Vereins-Mitteilung „einige Wochen“.