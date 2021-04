Ömer Toprak verletzte sich gegen Leipzig. (Kokenge/nordphoto)

Ömer Toprak saß auf dem Rasen, fasste sich an die linke Wade und sein Gesichtsausdruck sprach Bände: Der Abwehrchef des SV Werder Bremen konnte kurz vor der Pause gegen Leipzig nicht mehr weitermachen und wird den Grün-Weißen in dieser Saison wahrscheinlich gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Denn einen Tag später ergab eine MRT-Untersuchung, dass sich Toprak einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Der Verein verkündete eine Ausfallzeit von „einigen Wochen“ – inklusive der Hoffnung von Trainer Florian Kohfeldt, dass Toprak in der Endphase der Saison noch einmal zur Verfügung stehen könnte.

Doch die Zeit wird knapp, sehr knapp sogar. Im Herbst 2019 hatte Toprak nach einer ähnlichen Verletzung immerhin zwei Monate bis zum Comeback gebraucht. Die aktuelle Saison ist aber schon in sechs Wochen vorbei. Es bleibt nur das Prinzip Hoffnung, dass der in dieser Saison mit Abstand beste Bremer früher wieder fit wird. Doch Zweifel daran sind angebracht, zu oft war der 31-Jährige in der Vergangenheit schon verletzt – und es dauerte meistens länger als gedacht.

„Das ist extrem bitter für Ömer. Gerade in den vergangenen Monaten hat er unter Beweis gestellt, wie wichtig er als Führungsspieler sein kann“, wird Kohfeldt in einer Vereinsmitteilung zitiert – und natürlich folgen noch Worte, die gerade im Abstiegskampf Mut machen sollen: „Wir haben mit Niklas Moisander, Marco Friedl, Milos Veljkovic und Christian Groß jedoch zugleich auch viel Qualität, so dass ich mir sicher bin, dass wir den Ausfall kompensieren werden.“