Ömer Toprak war am Dienstag ohne Spezialschuh und Gehhilfen unterwegs. (nordphoto)

Nur eine Woche liegt zwischen den Fotos, doch der Unterschied ist bemerkenswert. Als Ömer Toprak am 7. April zum Weserstadion kam, benutzte er Gehhilfen und trug zur Stabilisierung einen dicken Spezialschuh an seinem verletzten rechten Fuß. Am Dienstag war der Werder-Verteidiger dagegen wieder leichten Schrittes unterwegs - ganz ohne Krücken und Spezialschuh.

Es geht also langsam voran beim 30-Jährigen. Toprak soll nach Werders Planung Mitte Mai wieder einsatzbereit sein, derzeit befindet er sich in der Reha-Phase. Beim Pokalspiel in Frankfurt Anfang März hatte er sich durch ein rüdes Foul von Filip Kostic eine Riss-Quetsch-Wunde an der Wade zugezogen. Spätere Untersuchungen ergaben eine zusätzliche Verletzung am Syndesmoseband.

Für Toprak, den Werder mit einer Kaufverpflichtung von Borussia Dortmund ausgeliehen hat, zieht sich das Verletzungspech durch die gesamte Saison. Nur zwölf Pflichtspiele bestritt er bisher für Werder. Unter normalen Umständen wäre die Spielzeit für den Abwehrspieler bereits jetzt gelaufen. Da aufgrund der Corona-Krise aber völlig unklar ist, ob und wann wieder gespielt werden kann, sind für Toprak weitere Einsätze denkbar.