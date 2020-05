Ömer Toprak lässt sich auch von all den Rückschlägen seine gute Laune nicht verderben - wie hier am Weserstadion. (nordphoto)

In den ersten beiden Geisterspielen bildeten Milos Veljkovic und Kapitän Niklas Moisander die Bremer Innenverteidigung – denn für Ömer Toprak reichte die Zeit der Coronapause nicht, um den Anschluss ans Team herzustellen. Der vom Pech verfolgte Toprak hatte sich in der ersten März-Woche bei Werders Pokalaus in Frankfurt verletzt, nach einem üblen Kostic-Foul. Zwischenzeitlich hatte Toprak wegen dieser Syndesmoseverletzung am Sprunggelenk auch einen Spezialschuh getragen. Zuletzt äußerte Florian Kohfeldt die Hoffnung, dass Toprak im Juni wieder zur Verfügung stehen könnte.

Diese Einschätzung teilte Manager Frank Baumann am Montag. „Ömer wird zeitnah wieder Stück für Stück ins Mannschaftstraining integriert werden“, berichtete Baumann, „wir müssen aber dann die weitere Entwicklung und die Reaktion darauf abwarten. Wir wollen uns noch nicht festlegen, wann er wieder einsteigen kann. Er wird aber in dieser oder der nächsten Woche noch nicht wieder zum Kader gehören.“

Kaufverpflichtung bei Klassenerhalt

Sein letztes Heimspiel über die komplette Distanz machte Toprak am 22. Februar beim 0:2 gegen Borussia Dortmund. Von eben diesem BVB wurde er vor dieser Saison ausgeliehen. Sollte Werder die Klasse halten, greift eine vertraglich fixierte Kaufverpflichtung für Bremen, die bei vier Millionen Euro liegen soll.