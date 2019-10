Es gab die leise Hoffnung, dass gegen Hertha BSC am Sonnabend ein paar wichtige Alternativen zurück in den im Kader kehren, aber die ist nun geplatzt. Ömer Toprak, Yuya Osako und Kapitän Niklas Moisander werden gegen die Berliner nicht dabei sein. Das gab Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz am Donnerstag bekannt: „Im Sinne der Strategie, die die letzten Monaten gefahren haben, gehen wir kein Risiko ein."

Die gute Nachrichte: „Pizarro wird wahrscheinlich funktionieren. Ich gehe davon aus, dass er im Kader ist.“ Und alle Nationalspieler sind gesund und fit von ihren Länderspielen zurück nach Bremen gekommen. Neue Ausfälle gibt es also nicht zu beklagen.

Mehr Zeit zur Genesung

Bei Toprak ist es eine rationale Entscheidung, keinerlei Risiko einzugehen. Er sollte direkt in der Innenverteidigung der Startelf stehen. Jetzt der Rückzieher: „Wir geben ihm eine Woche mehr Zeit, um sich aufzubauen", sagt Kohfeldt. Ähnlich ist es bei Osako, der zu Wochenbeginn zumindest noch ein Kandidat für eine Joker-Rolle war. Mit Blick auf die darauf folgende englische Woche, Leverkusen und Freiburg in der Bundesliga, dazwischen die Pokalpartie gegen Heidenheim, hat sich der Trainer anders entschieden.

Toprak sollte bereits vor zwei Wochen zum Spiel in Frankfurt zurückkehren, meldet sich kurz vor dem Abschlusstraining jedoch wegen erneuter muskulärer Probleme ab. Die Länderspielpause reichte nicht für die komplette Genesung. Toprak soll am übernächsten Sonnabend in Leverkusen einsatzbereit sein, das gilt ebenfalls für Osako. Auch Moisander könnte dann wieder auf dem Rasen stehen, vielleicht aber auch erst im Pokalspiel gegen Heidenheim vier Tage später.