Rückenprobleme: Toprak fehlt Werder im Pokal-Viertelfinale gegen Regensburg. (nordphoto GmbH / gumzmedia via www.imago-images.de)

Er war zwar gemeinsam mit der Mannschaft zum Pokal-Viertelfinale beim SSV Jahn Regensburg gereist, für einen Einsatz reichte es aber nicht: Ömer Toprak musste kurz vor der Partie wegen Rückenproblemen passen.

Für den 31-Jährigen rückte Kapitän Niklas Moisander in die Startelf. Toprak hatte während des 0:1 im Ligaspiel beim VfB Stuttgart ordentlich einstecken müssen, mehrfach war er behandelt worden – wie zum Beispiel nach einem Duell mit VfB-Angreifer Sasa Kalajdzic, der den Bremer mit dem Ellenbogen hart an der Schulter traf. Möglich, dass Topraks Verletzung aus dieser Szene stammt. Die Partie in Stuttgart hatte er allerdings beenden können. Die Hoffnungen von Florian Kohfeldt waren deshalb groß, dass es bei Toprak zu einem Einsatz in Regensburg reicht. „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er morgen beginnt“, hatte der Werder-Trainer einen Tag vor dem Spiel während der offiziellen Pressekonferenz gesagt. Letztlich kam es dann anders. Werder rechnet allerdings nicht mit einem längeren Ausfall Topraks, der schon gegen RB Leipzig am Samstag wieder dabei sein könnte.