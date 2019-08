So könnte Werder gegen Düsseldorf spielen

Toprak sprintet in die Startelf

Christoph Bähr

Mit Ömer Toprak steht beim Bundesliga-Auftakt gegen Düsseldorf ein Zugang direkt in der Startelf. Niclas Füllkrug hat dagegen nicht ganz so gute Chancen auf einen Einsatz von Beginn an.