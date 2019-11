Ömer Toprak trainierte nicht mit. (nordphoto)

Eigentlich ist Werder in der Innenverteidigung inzwischen wieder üppig besetzt, doch beim Training am Donnerstagvormittag fehlten plötzlich Ömer Toprak und Christian Groß, die am Vortag noch dabei gewesen waren. Verletzt seien beide aber nicht, es handele sich um individuelle Belastungssteuerung, teilte Werder mit.

Mit Niklas Moisander trainierte ein weiterer Innenverteidiger nicht mit. Der Abwehrchef hatte aber auch schon am Mittwoch nicht auf dem Platz gestanden. Moisander wird derzeit nach seinem Muskelfaserriss behutsam wieder aufgebaut. Dass der Finne am Sonntag in Mönchengladbach sein Comeback nach langer Pause gibt, ist eher unwahrscheinlich.

Zurückgekehrt auf den Trainingsplatz ist am Donnerstag Philipp Bargfrede. Der Mittelfeldspieler hatte zuvor wegen individueller Belastungssteuerung ausgesetzt.