So feierten Werders Spieler nach dem 2:0-Sieg im Weserstadion gegen Augsburg. (nordphoto/gumzmedia)

Jiri Pavlenka (Note 3)

Für den Torhüter war es im ersten Durchgang ein ereignisloser Nachmittag, weil er von den Augsburgern so gut wie gar nicht geprüft wurde. Rettete nach dem Wechsel dann stark gegen Finnbogason (50.), kurz vor Schluss mit ein bisschen Glück.

Milos Veljkovic (Note 3)

Lieferte in der Dreierkette eine grundsolide Vorstellung ab und gewann sowohl am Boden als auch in der Luft wichtige Duelle. Gegen den schnellen Vargas hier und da aber mit Problemen. Das Stellungsspiel war nicht immer optimal.

Ömer Toprak (Note 2)

Strahlte als zentraler Mann der Dreierkette Sicherheit aus und dirigierte seine Nebenleute. Hatte zunächst Finnbogason, später dann Niederlechner unter Kontrolle.

Marco Friedl (Note 3)

Hatte Glück, dass sein Fehlpass nicht zum Augsburger 1:0 führte (18.). Wirkte in der Anfangsphase verunsichert, fand danach aber besser ins Spiel und zeigte eine enorm wichtige Rettungsaktion in Hälfte zwei (62.).

Theodor Gebre Selassie (Note 1,5)

Der Kapitän erlöste seine Mannschaft mit dem späten 1:0 (84.). Belohnte sich damit für eine insgesamt gute Leistung. Hatte seine rechte Seite defensiv gut im Griff und trieb sein Team nach der Pause immer wieder an.

Felix Agu (Note 1)

Ersetzte den verletzen Augustinsson und kam so zu einem denkwürdigen Startelf-Debüt in der Bundesliga. Ließ defensiv auf der linken Seite nicht viel anbrennen – und glänzte vorne als Vorbereiter und auch als Torschütze.

Kevin Möhwald (bis 90./Note 4)

Agierte auf der Sechserposition und half dabei mit, dass Werder im Zentrum nicht viel zuließ. In Sachen Spielaufbau allerdings mit viel Luft nach oben, weil er oft die falsche Entscheidung traf. Auch seine Standards beschworen keine Gefahr herauf.

Jean-Manuel Mbom (Note 4)

Agierte nominell etwas offensiver als zuletzt in Leverkusen, nämlich auf der Achterposition, von wo aus er allerdings kaum Akzente im Spiel nach vorne setzen konnte. Ging wie immer mit Wucht zu Werke, dabei bisweilen aber zu ungestüm.

Maximilian Eggestein (Note 4)

Schaffte es vor der Pause nicht, die Bremer Offensive mit Ideen zu beleben oder selbst gefährlich zum Abschluss zu kommen. Steigerte sich nach dem Wechsel. Viel unterwegs und um Struktur bemüht, die meisten seiner Aktionen blieben aber Stückwerk.

Josh Sargent (bis 90.+1/Note 4,5)

Vergab die bis dahin größte Bremer Chance, als er mit seinem Schuss an Gikiewicz scheiterte (64.). Strahlte ansonsten in vorderster Front keine Gefahr aus. In Sachen Defensivarbeit zwar äußerst fleißig – ein Torjäger ist der US-Amerikaner aber einfach nicht.

Davie Selke (bis 72./Note 5)

Stand erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in der Anfangsformation und wirkte äußerst motiviert. Das Problem: Ertrag brachte das nicht ein. Verzettelte sich in Zweikämpfen und verlor viele Bälle.

Romano Schmid (ab 72./nicht zu benoten)

Sorgte für frischen Wind in der Offensive. Bereitete das 2:0 mit viel Einsatz und guter Hereingabe ein.

Milot Rashica (ab 90./nicht zu benoten)

Gab sein Comeback nach langer Verletzungspause.

Ilia Gruev (ab 90.+1/nicht zu benoten)

Bundesliga-Debüt für den 20-Jährigen.