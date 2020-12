Niclas Füllkrug (l.) ist gegen Hannover nicht dabei, Ömer Toprak wird dagegen im Kader stehen. (nordphoto)

Er hatte es sich so sehr gewünscht: Als die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals beendet war und Hannover 96 als Gegner feststand, wusste Niclas Füllkrug, was er tun wollte: am 23. Dezember mit Werder unbedingt beim Ex-Klub antreten. Doch den Wettlauf mit der Zeit hat der Angreifer nun verloren. Seit Wochen plagt sich Füllkrug mit einer Wadenverletzung herum, die nun auch einen Einsatz kurz vor dem Weihnachtsfest verhindert.

„Wir haben bis zum letzten Moment überlegt, ob er am Dienstag mittrainiert, um es vielleicht doch in den Kader zu schaffen, haben uns dann aber dagegen entschieden“, sagte Kohfeldt, der als Begründung auch die eigentlich nicht vorhandene Winterpause angab. Daher wolle kein erhöhtes Risiko bei einer Füllkrug-Rückkehr eingegangen werden.

Darüber hinaus wird auch ein weiterer Offensivspieler erneut ausfallen. „Leonardo Bittencourt wird es leider nicht schaffen“, sagte Werders Coach. Der 27-Jährige war im Abschlusstraining vor dem vergangenen Bundesligaspiel umgeknickt und musste bereits auf die Reise nach Mainz verzichten. Nun steht fest, dass er auch in Hannover nicht dabei ist.

Anders sieht es in der Innenverteidigung aus. „Bei Ömer Toprak kann ich Positives vermelden. Er steht uns zur Verfügung“, sagte Kohfeldt. Toprak hatte gegen Mainz einen Schlag auf die Achillessehne bekommen und war vorzeitig ausgewechselt worden. Trotz der kürze der Zeit reichten die wenigen Tage dafür, um nun mit dem Rest der Mannschaft in Hannover dabei zu sein.