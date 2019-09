Bereits am Dienstagvormittag hatte Ömer Toprak in kleiner Runde sein Comeback auf dem Rasen gegeben - einen Tag später stieß der 30-Jährige nun endgültig wieder zu den Werder-Profis dazu. Beim morgendlichen Geheimtraining war Toprak ebenso dabei wie Leonaardo Bittencourt, der zuvor noch ausgesetzt hatte. Wie Werder mitteilte, wurde der Mittelfeldspieler nach einer kleinen Blessur aus dem Leipzig-Spiel geschont, einem Einsatz am Wochenende stehe jedoch nichts im Wege.

Gut möglich, dass auch Ömer Toprak direkt wieder in die Startelf rutscht. Trainer Florian Kohfeldt hatte schon am Dienstag erklärt: „Es wird sich im Laufe der Woche entscheiden, ob er ein Kaderkandidat ist - wenn er das ist, dann ist er auch ein Startelfkandidat, weil seine Pause letztlich ja nicht so lang war.“ Zumal habe Toprak in Dortmund eine komplette Vorbereitung absolviert, die Frage der Fitness kein Problem. Anders sieht es bei den anderen beiden Rückkehrern Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic aus, die ihre Verletzungen zwar ebenfalls überstanden haben, aber nach ihren wochenlangen Ausfällen keinerlei Spielrhythmus besitzen.