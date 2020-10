Niklas Moisander und Ömer Toprak konkurrieren um einen Platz in der Werder-Abwehr. (nordphoto)

Gerade in der zweiten Halbzeit machte die TSG Hoffenheim Druck, doch Werders Abwehr ließ nur wenige Chancen zu. Die Bremer Defensivleistung stach beim eher unspektakulären 1:1 gegen den Europa-League-Teilnehmer positiv hervor. Da gibt es doch eigentlich keinen Grund, vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonnabend (15.30 Uhr) etwas zu verändern, oder? Florian Kohfeldt wollte dieser Aussage nicht einfach so zustimmen. Ein Automatismus sei es nicht, dass etwa Kapitän Niklas Moisander erneut in der Startelf stehe, betonte der Werder-Trainer. „Niklas hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Aber es ist natürlich auch die Frage, in welcher Formation wir uns hinten aufstellen, wo Manuel Mbom spielt und welchen Typ Innenverteidiger wir brauchen.“

Ömer Toprak mit seiner Kopfballstärke ist ein anderer Typ als Moisander. Nach seiner Wadenverletzung befindet sich der Ex-Dortmunder seit rund drei Wochen wieder im Mannschaftstraining. „Ömer ist auf einem sehr guten Weg. Ich würde nicht ausschließen, dass er ein Startelfkandidat ist“, sagte Kohfeldt. Für Toprak ist die Frankfurter Arena mit schlechten Erinnerungen verbunden. Als Werder Anfang März im Pokal mit 0:2 bei der Eintracht verlor, wurde er kurz vor Schluss rüde von Filip Kostic gefoult und fiel für den Rest der Saison mit einem Syndesmosebandanriss aus. Seit dieser Partie sind fast acht Monate vergangen, in denen Toprak lediglich zwei Pflichtspieleinsätze bestritt. Ihn jetzt in die Startelf zu stellen wäre also mit einem gewissen Risiko verbunden.

Wahrscheinlicher erscheint es, dass Kohfeldt der Abwehr vertraut, die sich gegen Hoffenheim bewährte. Die Dreierkette vor Torwart Jiri Pavlenka würden dann Milos Veljkovic, Moisander und Marco Friedl bilden. Theo Gebre Selassie ist auf der rechten Seite gesetzt. Manuel Mbom hat gegen Hoffenheim auf der ungewohnten linken Seite eine ordentliche Leistung gezeigt und dürfte erneut dort auflaufen. Mit Ludwig Augustinsson (Oberschenkelverletzung) und Felix Agu (Quarantäne) fallen zwei Linksverteidiger weiterhin aus. Beide sollen im Laufe der kommenden Woche ins Training zurückkehren.

Wieder mit einer Doppelsechs?

Gegen offensivstarke Frankfurter könnte im Mittelfeld die Doppelsechs erneut Werders Mittel der Wahl sein. Kohfeldt betonte: „Die Eintracht hat maximale Qualität im vorderen Bereich und ist eingespielt.“ Gut vorstellbar also, dass Maximilian Eggestein und Christian Groß im defensiven Mittelfeld wieder für Stabilität sorgen sollen.

Die Bremer wären dann wieder recht defensiv ausgerichtet mit nur drei Offensivspielern. Durch die Ausfälle von Toptorschütze Niclas Füllkrug (Wadenverletzung) und Davie Selke (Leistenprobleme) rückt Josh Sargent wahrscheinlich nach vorne ins Sturmzentrum. Der US-Amerikaner, der viel für die Mannschaft arbeitet, aber in der Liga noch nicht traf, besitzt weiterhin eine Stammplatzgarantie. Kohfeldt: „Ich habe bisher noch nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, Josh in einem Spiel nicht aufzustellen.“ An Sargents Seite könnte Tahith Chong erstmals seit der Niederlage gegen Hertha BSC wieder eine Chance von Anfang an erhalten. Leonardo Bittencourt hat sich seinen Platz in der Bremer Offensive ohnehin vorerst gesichert.

Milot Rashica, der bei seinen zwei bisherigen Ligaeinsätzen in Frankfurt jeweils traf, muss laut Kohfeldt nach seiner Knieverletzung im körperlichen Bereich noch einiges aufholen. Der Flügelstürmer dürfte also eher für die Jokerrolle infrage kommen. Gleiches gilt wohl für Yuya Osako, der nach seiner Knieprellung aus dem Hoffenheim-Spiel zwar schon wieder trainieren konnte, aber sicher noch etwas angeschlagen ist. Und gegen Frankfurt müssen alle Spieler physisch voll da sein, daran ließ Kohfeldt keinen Zweifel: „Es wird keine Ruhe geben in dem Spiel. Beide Mannschaften müssen sich darauf einstellen, dass das Spiel aggressiv und körperlich wird. Ich mag die Duelle gegen Frankfurt, weil es immer zur Sache geht.“

Die mögliche Aufstellung:

Pavlenka - Veljkovic, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, Groß, Eggestein, Mbom - Chong, Bittencourt - Sargent