Enge Absprachen: Ömer Toprak am Spielfeldrand mit Trainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Nach 74 Minuten war Schluss, es ging nicht mehr. Ömer Toprak hätte Werder gern auch in der Schlussphase geholfen, schließlich stand es zu diesem Zeitpunkt noch 0:1 aus Bremer Sicht. Doch dann siegte die Vernunft, Toprak ließ sich vom Feld nehmen. „Es war sehr vernünftig von ihm, dass er die Auswechslung selbst angezeigt hat“, sagte Florian Kohfeldt hinterher. Grundsätzlich hätte auch er seinen Innenverteidiger lieber die kompletten 90 Minuten an Bord gehabt, doch der 38-Jährige kennt eben auch die Krankengeschichte seines Schützlings.

Mittlerweile ist es die zweite Saison, die Toprak bei Werder ist. 41 Mal hätte er in dieser Zeit das grün-weiße Trikot in der Bundesliga überstreifen können, doch es kam bekanntlich anders. Die Partie gegen den 1. FC Köln war erst seine 13. im deutschen Oberhaus für Werder, darüber hinaus durfte er dreimal im DFB-Pokal ran. Immer wieder nahm Toprak Anlauf für ein Comeback, allzu häufig wurde er ziemlich schnell wieder ausgebremst. So wie zuletzt im Sommer, als er nach einer guten Vorbereitung gegen Jena begann, danach aber wieder verletzungsbedingt aussetzen musste. Zuletzt hatte es einige Kurzeinsätze gegeben, ehe er gegen Köln in die Startelf rutschte. Weil die Form stimmte, aber auch weil mit Milos Veljkovic ein direkter Konkurrent in der Abwehr kurzfristig ausgefallen war.

„Milos wird uns, hoffe ich, nicht länger fehlen“, sagte Kohfeldt. „Ich kann noch nicht viel dazu sagen, aber es ist am Donnerstag passiert. Wir haben danach auch direkt ein MRT gemacht.“ Schlimme Neuigkeiten förderte die eingehende Untersuchung nicht zu Tage, „weshalb wir Freitagmorgen sogar noch die Resthoffnung hatten, dass es bei ihm doch geht“, erklärte Kohfeldt. „Leider hat sich das dann nicht bewahrheitet. Wir schauen jetzt mal auf die nächsten Tage, ich glaube aber nicht, dass es lange dauert.“

„Ein absoluter Qualitätsspieler bei uns“

Der Ausfall von Milos Veljkovic hatte aber zumindest dafür gesorgt, dass ein anderes Rätsel plötzlich keines mehr war. Die Frage, ob Ömer Toprak schon wieder bereit für einen Einsatz von Beginn an sein würde, beantwortete sich quasi von selbst. „Die Entscheidung musste ich jetzt nicht mehr treffen - und deshalb werde ich auch nicht sagen, ob er begonnen hätte“, sagte Kohfeldt lächelnd. Es ist kein Geheimnis, dass Werders Chefcoach den 31-Jährigen am liebsten immer aufstellen würde. Als Toprak im Sommer 2019 von Borussia Dortmund ausgeliehen wurde, hatte Kohfeldt bereits die Wertigkeit des früheren türkischen Nationalspielers hervorgehoben. Etwas mehr als zwölf Monate und eine feste Verpflichtung später hat sich an der Einschätzung nichts geändert. Verletzungen hin oder her. „Es ist keine Frage der Qualität bei Ömer. Wenn wir nur über Fußball reden, würde ich ihn sofort immer spielen lassen wollen“, hatte Kohfeldt erst kürzlich gesagt. „Er ist ein absoluter Qualitätsspieler bei uns.“

Die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit haben aber die Sensibilität im Klub erhöht. „Fakt ist, dass Ömer in seiner Bremer Zeit leider noch nie komplett seinen Rhythmus finden konnte„, sagt Kohfeldt. “Deswegen sind wir alle sehr darum bemüht, einen stabilen Aufbau hinzubekommen.“ Gegen Köln blieb nun keine Zeit mehr zum Warten, durch die Veljkovic-Verletzung musste ein wenig ins Risiko gegangen werden. Nach ersten Erkenntnissen ohne Folgen. „Ich bin jetzt schon länger im Training und es läuft wirklich gut, aber das Training und ein Spiel sind noch einmal zwei verschiedene Paar Schuhe“, sagte Toprak am Sonnabend in einem Interview auf der Internetseite des Vereins. „Ich fühle mich richtig gut. Jetzt kommt die Länderspielpause, ich kann noch einmal mehr trainieren und etwas aufholen. Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich auf Topniveau komme.“