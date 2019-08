Werder hat seinen Wunschverteidiger bekommen: Ömer Toprak wechselt von Borussia Dortmund nach Bremen. Nach Informationen des WESER-KURIER kommt der 30-Jährige für fünf Millionen Euro Ablöse an die Weser. Die Transferbedingungen sind eine Leihe mit anschließender Kaufverpflichtung, damit die klammen Bremer nicht schon in diesem Sommer die volle Ablöse zahlen müssen. Laut „Bild" unterschreibt Toprak für zwei Jahre mit Option auf ein ein weiteres.

Offiziell bestätigen wollte Werder den Transfer im Anschluss an den 6:1-Sieg im Pokalspiel gegen Atlas Delmenhorst nicht. „Toprak ist ein Top-Innenverteidiger in der Bundesliga", sagte Florian Kohfeldt im Interview bei „Sky". Der Trainer weiter: „Solange nichts final ist, kann ich nichts bestätigen. Es ist zumindest so lange nicht fix, bis Baumi mir etwas sagt."

Der Kapitän würde sich über die Verstärkung durch Toprak freuen. Niklas Moisander: „Ich kenne ihn, er ist ein sehr erfahrener und guter Verteidiger. Wenn er kommt, ist er eine Verstärkung. Es wäre schön, aber wir werden sehen."