Das Ende war süß. Kurz vor dem Nachmittagstraining parkte Izet Hajrovic am Donnerstag zum letzten Mal seinen weißen Dienst-VW am Weserstadion. In der Hand zwei Kartons mit Torten, im Gesicht ein feines Lächeln. Es war sein letzter Besuch in der Kabine, den Spind hatte er bereits zuvor geräumt. Hajrovic wollte sich von den Kollegen persönlich verabschieden. Ein aufrechter Abgang mit Stil, kein leises Verschwinden durch die Hintertür.

Am Abend flog Hajrovic zurück nach Zagreb, bei Dinamo beginnt er jetzt ein neues sportliches Kapitel. Mehrere Klubs buhlten um seine Dienste, am Ende aber fiel ihm die Entscheidung leicht. „Dinamo war mein Wunschklub. Sie haben sich sehr um mich bemüht. Ich bin froh und zufrieden, dass es geklappt hat“, sagt Hajrovic. Drei Tage weilte er zu Verhandlungen in der kroatischen Hauptstadt, „traumhaft schön“, wie er sagt.

Dankbarkeit statt Groll

Die schöne Zagreber Altstadt ist nicht der Grund für seinen Wechsel zu Dinamo. „Ich will wieder Fußball spielen. Bei Zagreb bekomme ich die Chance dazu“, sagt Hajrovic kurz vor seiner Abreise zu MEIN WERDER. In Bremen hatte er es zuletzt unter Florian Kohfeldt nicht mal mehr in den Kader geschafft. Groll hegt er dennoch keinen, im Gegenteil. „Ich bin dankbar, bei Werder gespielt zu haben. Sportlich hat es nicht so gepasst, trotzdem habe ich mich im Verein und der Stadt sehr wohlgefühlt. Ich habe viel gelernt und bin mental stärker geworden.“

Als Hajrovic im Sommer 2014 zu Werder wechselte, wirkte der Transfer wie ein echter Coup. Die Bremer hatten ihn Galatasaray Istanbul abgeluchst. Wegen ausstehender Gehaltszahlungen war es Hajrovic möglich, seinen langfristigen Vertrag aufzulösen. Galatasaray tat alles, um ihn zu halten – vergeblich. Stattdessen schlug Werder zu und bekam einen Spieler, der unter normalen Umständen nicht zu haben gewesen wäre, da die Finanzen es nicht hergegeben hätten. Entsprechend hatte der damalige Sportchef Thomas Eichin die Verpflichtung als etwas ganz Besonderes bezeichnet, als „würden Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen“, wie er damals sagte.

„Mischung aus Hunt und De Bruyne“

Hajrovic wurden so einige Lorbeerkränze geflochten. Eichin sagte gar: „Izet ist eher eine Mischung aus Hunt und De Bruyne.“ Allein den Beweis blieb der quirlige Akteur schuldig. Werder startete unter dem damaligen Trainer Robin Dutt schwach in die Saison, als im Herbst 2014 Viktor Skripnik übernahm, entwickelte sich Hajrovic mehr und mehr zum Ergänzungsspieler.

Im Sommer 2015 zog Werder erstmals die Bremse und verlieh den Bosnier an SD Eibar in Spanien. Doch auch dort lief es nicht. Als es ein Jahr später zurück nach Bremen ging, hatte er gerade einmal sieben Partien in der Primera Division absolviert. Keine einzige davon über 90 Minuten.

Es brauchte einen weiteren Trainerwechsel bei Werder, ehe es aufwärts ging. Zumindest kurzfristig. Alexander Nouri setzte urplötzlich auf den Rechtsaußen, gleich in dessen erstem Spiel traf Hajrovic gegen den FSV Mainz. Die Bremer verloren zwar, doch Hajrovic war wieder mittendrin. Der Aufschwung endete abrupt, als er sich im Dezember das Kreuzband riss. Und auf einmal war wieder alles vorbei. Werder drehte in der Rückrunde auf, Hajrovic schaute zu.

Als er im Sommer 2017 zurückkehrte, wirkte es nicht, als würde er noch einmal so richtig aufblühen können. Es folgt die endgültige Trennung, bei der Werder vor allem eines spart: reichlich Gehalt. Der Kontrakt von 2014 war üppig dotiert, Hajrovic kam ablösefrei und als junger, aufstrebender Spieler von internationalem Format. Wirklich ausgezahlt hat es sich nicht.

Nun also Zagreb, dort soll es wieder besser laufen. Der Klub gilt als Talentschmiede, auch Hajrovic kann sich vorstellen, von dort noch mal in eine große Liga zu wechseln. „Es sitzen bei jedem Spiel viele Scouts auf der Tribüne.“ Vielleicht nimmt seine Karriere jetzt noch mal Schwung auf.

