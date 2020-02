Rafal Gikiewicz könnte gegen Werder ausfallen. (dpa)

Manche Geschichten im Fußball sind schon kurios: Werder traf zuletzt auf vier Gegner, bei denen jeweils der Ersatztorwart zwischen den Pfosten stand. Und nun bangt auch Union Berlin vor dem Spiel in Bremen am Sonnabend (15.30 Uhr) um seine Nummer eins Rafal Gikiewicz. Der 32-jährige Pole absolvierte bisher alle Pflichtspiele in der laufenden Saison, ging aber angeschlagen nach dem 1:0-Pokalsieg bei Regionalligist SC Verl vom Platz. Sein Einsatz gegen Werder ist ungewiss. Union-Trainer Urs Fischer zeigte sich aber zuversichtlich, dass sein Torwart spielen kann. Sollte Gikiewicz doch ausfallen, würde wohl der 22-jährige Moritz Nicolas sein Bundesligadebüt feiern.

Nicolas wäre der fünfte Ersatzkeeper in Folge, der gegen Werder aufläuft. Kurz vor dem ersten Rückrundenspiel in Düsseldorf meldete die Fortuna, dass Zack Steffen verletzungsbedingt durch Florian Kastenmeier ersetzt wird. Das Bundesligadebüt dürfte bei Kastenmeier in schlechter Erinnerung bleiben, denn durch ein unglückliches Eigentor des 22-Jährigen verlor seine Mannschaft mit 0:1. Im darauffolgenden Werder-Spiel stand Philipp Pentke im Tor der TSG Hoffenheim, da Oliver Baumann in der Winterpause am Knie operiert wurde. Pentke holte durch den 3:0-Sieg im Weserstadion seine ersten Bundesligapunkte. Am vergangenen Sonnabend musste Augsburg-Keeper Tomas Koubek erkrankt passen, sodass Routinier Andreas Luthe zum Saisondebüt kam. Und beim Pokalspiel in Bremen entschied Dortmunds Trainer Lucien Favre, seiner Nummer zwei Marwin Hitz die Chance auf Pflichtspielminuten zu geben. Daher musste Roman Bürki die 2:3-Niederlage von der Bank aus mitansehen.

Bei Union Berlin ist übrigens nicht nur der Einsatz von Torwart Gikiewicz fraglich. Auch Offensivspieler Marcus Ingvartsen (vier Tore, eine Vorlage) ist angeschlagen. Ganz sicher fehlen werden Verteidiger Marvin Friedrich (5. Gelbe Karte) sowie die verletzten Laurenz Dehl, Akaki Gogia, Manuel Schmiedebach und Joshua Mees.