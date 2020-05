Manche Mechanismen im Fußball verändern sich nie. Schon zu meiner aktiven Zeit galt: Wird die Kritik von außen besonders heftig, rückt man noch enger zusammen. Genau das ist jetzt auch wieder bei Werder passiert. Nach der 1:4-Niederlage gegen Leverkusen waren viele kritische Stimmen zu hören. Florian Kohfeldt hat daraufhin den Druck von der Mannschaft genommen, indem er öffentlich sehr offensiv aufgetreten ist und betont hat, er sei aktuell der Beste für den Trainerposten bei Werder. Das war auch ein Signal an die Mannschaft, das offenbar angekommen ist. Die Spieler haben noch einmal gesehen: Der Trainer stellt sich vor uns und gibt alles für uns.

Danach hat die Mannschaft in den Spielen gegen Freiburg (1:0) und Mönchengladbach (0:0) auf dem Platz ebenfalls alles gegeben. Einzelschicksale wurden hinten angestellt, es ging nur um das Team. Konzentration, Engagement, Kompaktheit – all das war plötzlich vorhanden. Dazu hat Werder die Fehler in der Defensive minimiert, besonders nach gegnerischen Standardsituationen. An diese Leistungen gilt es nun anzuknüpfen, nur dann besteht eine Chance auf den Klassenerhalt.

Abstiegskampf bleibt spannend bis zum letzten Spieltag

Im Auswärtsspiel beim FC Schalke treffen die Bremer am Sonnabend auf einen Gegner, der nach zehn sieglosen Spielen in Serie am Boden liegt. Die Bremer Spieler können sich gut in die Situation der Schalker hineinversetzen, denn vor Kurzem lag Werder schließlich selbst noch am Boden. In dieser Partie kommt es darauf an, dass Werder von Beginn an deutlich macht, dass die Erfolgserlebnisse der jüngsten beiden Spiele den Spielern Selbstvertrauen gegeben haben. Spielen sie so weiter wie gegen Gladbach und begehen wenige Fehler, dann ist ein Sieg möglich. Ich bin sehr gespannt, ob die Mannschaft an die zwei guten Auftritte anknüpfen kann.

Aktuell vermag ich nicht zu prognostizieren, ob es am Ende für Werder zum Klassenerhalt reicht. Der Abstiegskampf wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Düsseldorf liegt momentan zwar auf dem Relegationsrang und hat fünf Punkte sowie ein Spiel mehr als Werder, doch die Fortuna muss auch noch gegen die Topteams Bayern, Dortmund und Leipzig antreten. Die Bremer bekommen es dagegen mit mehreren Mannschaften zu tun, die ebenfalls unten in der Tabelle stehen: Frankfurt, Paderborn, Mainz. Mancher mag darin einen Vorteil sehen. Ich möchte aber warnend in Erinnerung rufen: In der Hinrunde sprang aus diesen drei Partien nur ein Punkt heraus, dabei war Werder gerade die Duelle mit Paderborn und Mainz sehr optimistisch angegangen. Aber das ist Vergangenheit, die ganze Konzentration sollte nun den sieben verbleibenden Spielen und dem Klassenerhalt gelten.

Die aufgekommene Diskussion um den Trainer sollte dafür komplett ad acta gelegt werden. Die Trainer-Frage ist immer auch eine Frage der Philosophie des Vereins, in Freiburg würde zum Beispiel nicht einmal über Trainer Christian Streich diskutiert werden, wenn der Klub kurz vor dem Saisonende schon abgestiegen wäre. Werder hat nun ebenfalls einen klaren Weg vorgegeben. Die Verantwortlichen setzen voll auf Florian Kohfeldt. Sie haben sich damit eindeutig positioniert. Deshalb heißt es jetzt: Ende der Trainerdiskussion und Daumen drücken!