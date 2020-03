In diesen Tag geht es alles andere als normal zu im deutschen Fußball, das Coronavirus beschäftigt längst das ganze Land und somit auch den Sport. Nach derzeitigem Stand trifft Werder am kommenden Montag noch immer in einem Geisterspiel auf Bayer Leverkusen (20.30 Uhr), gut möglich, dass die Begegnung aber doch noch komplett von der DFL abgesagt wird.

Bis es soweit sein sollte, spulen die Bremer ihr ganz gewöhnliches Vorbereitungsprogramm ab. Demnach wird Chefcoach Florian Kohfeldt am Nachmittag mit seinen Spielern auf den Platz gehen. Die Einheit ab 15 Uhr findet jedoch einmal mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.