Alles anders – das gilt in diesem Jahr für viele Bereiche des Lebens. Für den Fußball bedeutet es, dass eine klassische Winterpause mit zwei Wochen Urlaub ausfällt. Werder spielt am 23. Dezember die letzte Partie des Jahres im DFB-Pokal bei Zweitligist Hannover 96 und bereits am 2. Januar in der Liga gegen Union Berlin. Ferien sind also nur sehr eingeschränkt möglich.

„Wir werden vom 24. bis 27. Dezember nicht trainieren", sagt Florian Kohfeldt. An Heiligabend müssen alle jedoch noch einmal zum Coronatest erscheinen, bevor die freien Tage beginnen. „Am 28. gibt es am Abend das erste Training, und damit beginnt die Vorbereitung auf das Spiel gegen Union Berlin am 2. Januar." Das Abschlusstraining ist am 1. Januar, dem Neujahrstag. „Das wird auch eine Premiere", sagt Kohfeldt.

Von Reiseplänen der Spieler weiß Florian Kohfeldt nichts

Klare Verhaltensregeln für die Festtage diktiert der Klub seinen Profis nicht. „Was ich aus der Mannschaft mitbekomme, ist eine Ansage in diese Richtung nicht notwendig", sagt Kohfeldt und erklärt auch, weshalb: „Wir verhalten uns vorbildlich. Die Spieler gehen teilweise deutlich über die gesamtgesellschaftlichen Einschränkungen hinaus." Von Reiseplänen der Spieler wisse er nichts, sagt der Trainer. Die meisten wollen in Bremen bleiben. Auch dazu gibt es keine Direktive. Klar sei nur, „alles im Rahmen der gesellschaftlichen Regeln zu tun", so Kohfeldt. Was erlaubt ist und was nicht, kann sich in den kommenden Tagen noch einmal deutlich verändern.

Eine gewisse Verunsicherung darüber, wie es im Fußball weitergeht, ist bei Werder zu spüren. Es sei nur eine kurze Pause, merkte Frank Baumann zu den Weihnachtsplänen an, bevor es wieder losgehe. „Unter der Voraussetzung, dass wir im neuen Jahr wieder spielen. Da muss man abwarten, wie sich die Situation entwickelt und wie die Entscheidungen der Politik ausfallen„, sagt Werders Sportchef. Ausgeschlossen, dass bei einem harten Lockdown auch die Bundesliga pausieren muss, scheint es für Baumann offenbar nicht. Auch wenn er sagt: „Ich habe keine genaueren Infos und möchte deshalb nicht spekulieren.“ Das könnte sich bereits in Kürze ändern.