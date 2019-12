Werder trainiert am Mittwoch einmal. (nordphoto)

Niklas Moisander kündigte auf der Weihnachtsfeier am Dienstagabend rechtzeitig an, dass die Werder-Profis nicht allzu lange bleiben werden. Der Grund: Am Mittwoch wird wieder trainiert, und zwar direkt am Vormittag. Ab 11 Uhr steht eine Einheit auf dem Trainingsplatz am Weserstadion an. Das Training ist öffentlich.