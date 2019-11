Theo Gebre Selassie im Zweikampf mit Benjamin Goller. (nordphoto)

Werder hat kurzfristig umdisponiert. Eigentlich sollte die Mannschaft am Vormittag im Kraftraum arbeiten, doch nun stehen die Profis ab 10 Uhr auf dem Trainingsplatz am Weserstadion. Am Nachmittag steht Training in Gruppen auf dem Programm. Die meisten Spieler sind dann im Kraftraum, eine kleine Gruppe arbeitet auch auf dem Platz.

Zwischendurch spricht Theo Gebre Selassie ab 11.45 Uhr über seine Vertragsverlängerung. Alle Informationen dazu gibt es hier.