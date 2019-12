Triste Aussichten: Am Tag nach der Pleite gegen Mainz mussten alle Werder-Spieler trainieren. (nordphoto)

Normalerweise trainieren am Tag nach einem Spiel bei Werder immer nur die Reservisten und Einwechselspieler. Am Mittwoch fand sich aber die ganze Mannschaft zu einer lockeren Einheit auf dem Trainingsplatz ein. Trainer Florian Kohfeldt veränderte nach der 0:5-Schlappe gegen Mainz also den gewohnten Rhythmus. Am Donnerstag wird geheim trainiert, ursprünglich sollte der Tag zur Regeneration dienen.

Mit auf dem Platz waren am Mittwoch Philipp Bargfrede und Sebastian Langkamp. Beide trainierten individuell. Bargfrede laboriert an Oberschenkelproblemen. Ein wenig Hoffnung auf einen Einsatz gegen Köln gibt es bei ihm noch. Langkamp hat Rückenschmerzen und dürfte weiter ausfallen.