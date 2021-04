Niclas Füllkrug absolvierte lediglich eine individuelle Einheit. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Mehr als ein individuelles Training war nicht drin: Niclas Füllkrug absolvierte bei Werder zum Auftakt in die neue Trainingswoche nur ein reduziertes Programm im Stadion „Platz elf“ und fuhr schon wieder heim, als am Nachmittag im Weserstadion das geheime Mannschaftstraining gerade erst begann. Eine neue Verletzung soll bei dem Angreifer aber nicht vorliegen, sein Einsatz am Freitag im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig ist demnach nicht in Gefahr.

Bei Ömer Toprak hat derweil auch nach dem ersten Training der Woche die Prognose der vergangenen Tage Bestand: Der Abwehrchef wird gegen Leipzig spielen können. Toprak hatte die vergangenen drei Partien wegen eines (im Punktspiel gegen RB erlittenen) Muskelfaserrisses verpasst.

Mehr zum Thema Spieler sollen nicht nur Kohfeldt retten Die elf Geschworenen bestimmen Werders Zukunft Womöglich hat auch der Teamwille dazu geführt, dass Florian Kohfeldt noch Werder-Trainer ist. Nun sind die Spieler aber vor allem auf dem Platz gefordert, um die ... mehr »

Milos Veljkovic wird erst am Mittwoch im Teamtraining zurückerwartet. Den Dienstag hat er noch genutzt, um die Gesichtsmaske, die seine gebrochene Nase schützen soll, auszuprobieren und anzupassen. Marco Friedl fehlte ebenfalls beim Training, wegen der Prellung am Beckenkamm ist sein Einsatz im Halbfinale gefährdet.