Der heutige Mittwoch ist bei Werder randvoll gefüllt. Zunächst bittet Trainer Florian Kohfeldt seine Spieler ab 11 Uhr zu einer öffentlichen Einheit am Weserstadion auf den Platz. Knapp zwei Stunden später folgt dann im Medienraum die offizielle Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen RB Leipzig. Dass dieser Programmpunkt nicht erst am Donnerstag folgt, hat einen einfachen Grund: Werder geht auf Reisen.

Um sich optimal auf die nächste Partie in Sachsen vorbereiten zu können und im Abstiegskampf nichts unversucht zu lassen, geht es für die Bremer in den nächsten drei Tagen zu einem Kurztrainingslager nach Leipzig. Abfahrt ist am Nachmittag um 14 Uhr.