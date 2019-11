Am kommenden Wochenende ist keine Bundesliga. Häufig nutzt Werder die Länderspielpausen, um in Testspielen die Profis zum Einsatz kommen zu lassen, die zuvor weniger Spielanteile bekommen haben. Das ist in dieser Pause nicht der Fall.

„Das wäre in dieser Phase weder für die gerade zurückgekommen Spieler gut, noch habe ich das Gefühl, dass das jetzt reinpasst„, sagt Florian Kohfeldt. Stattdessen stehen intensive Übungseinheiten auf dem Programm der Bremer. „Wir müssen mit vielen Spielern konditionell einiges nachholen. Wir müssen gut trainieren, wir müssen an uns arbeiten.“