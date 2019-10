Noch in der Nacht ging es für die Werder-Profis mit dem Bus aus Dortmund zurück nach Bremen. Hier steht an diesem Sonntag ein intensives Programm an, mit individueller Pflege und Behandlung - und mit einer Trainingseinheit auf dem Platz, an der allerdings nicht die komplette Mannschaft teilnehmen wird. Dieses Training um 11 Uhr ist öffentlich. Am Montag und am Dienstag hat die Mannschaft dann frei.