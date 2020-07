Wenn es bei Werder mit dem Training wieder losgeht, sind wegen Corona keine Zuschauer erwünscht. (Nordphoto)

Das Rahmenprogramm steht. Wenn sich Mannschaft und Trainerteam am 3. August zum Auftakt der Vorbereitung treffen, stehen zunächst Leistungstest auf dem Programm. Zwei Tage hintereinander, erst am 5. August geht es auf den Rasen. Zuschauer sind dabei nicht zugelassen, das hatte Frank Baumann bereits verkündet: „Die aktuellen Hygienevorschriften lassen momentan leider nur ein Training ohne Zuschauer zu.“

Bezogen war diese Aussage auf das erste Training. Mittlerweile ist absehbar, dass auch die Einheiten der folgenden Wochen höchstwahrscheinlich ohne Fanbegleitung stattfinden werden. Das hat zum einen mit den Sommerferien zu tun, die am 16. Juli in Bremen und Niedersachsen begonnen haben. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass in dieser Phase auch schon mal 600 bis 800 Fans beim Training zugeschaut haben.

Werder in misslicher Lage

Versammlungen dieser Größenordnungen sind aufgrund der Corona-Maßnahmen noch immer verboten. Auch deshalb sind öffentliche Trainingseinheiten noch immer verboten. Werder bringt das in eine missliche Lage, denn nur zwei Plätze lassen sich so abschotten, dass ein Zuschauen unmöglich ist. Bei allen anderen Plätzen am Weserstadion könnten sich Fans einfinden und die Einheiten verfolgen – das will Werder natürlich in jedem Fall verhindern. Es ist „ein sehr sensibles Thema“, sagt Frank Baumann.

Blickdicht sind nur das Weserstadion und Platz 11. Dort ist zum Ende der vergangenen Saison jedoch extrem häufig trainiert und gespielt worden. „Die brauchen etwas Pflege“, sagt Baumann über beide Rasenflächen. Die Plätze 4, 5, 6, 7 und 10 sind aber großflächig einsehbar. „Wo trainiert wird, ist noch nicht klar“, sagt Baumann. Wahrscheinlich bleibt Werder nur der Weg, die Fans zu bitten, nicht zum Training zu erscheinen, um verbotene Ansammlungen zu verhindern. Ob das als Maßnahme ausreichend ist, bleibt abzuwarten.