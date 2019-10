Auf dem Trainingsplatz am Weserstadion passiert am Dienstag nichts. (nordphoto)

Die Werder-Profis, die nicht zu ihren Nationalteams gereist sind, haben am Dienstag einen Tag frei. Trainer Florian Kohfeldt hat kein Training angesetzt. Am Mittwoch müssen die in Bremen gebliebenen Spieler dann wieder ran, die Einheit beginnt um 15 Uhr.