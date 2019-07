Der WESER-KURIER schrieb am 9. Juli 1974:

Der Star saß abseits und brauchte die Fußballstiefel nicht anzuziehen. Horst Höttges, des Nordens einziger Vertreter im so erfolgreichen bundesdeutschen Weltmeisterschaftsaufgebot, hatte von Werder-Trainer Sepp Piontek frei bekommen. Und noch ein zweiter Lizenzspieler der Bremer zog das Trikot am ersten Trainingstag der neuen Saison lediglich für das Mannschaftsfoto an: Peter Dietrich nutzt die Sommerpause wie schon in den Jahren zuvor zur Gesundung. Er hat soeben eine Rückenoperation in Köln überstanden, er macht die Amerikareise ebenso nicht mit wie Horst Höttges. Beide fahren noch in dieser Woche in Urlaub, beide wollen erst im August mit dem Training anfangen. Wobei Dietrich allerdings ankündigte: „In den ersten vier oder fünf Spielen ist mit mir mit Sicherheit nicht zu rechnen!"

So mühten sich gestern 16 Lizenzspieler und vier Amateure (Ohling, Meyer, Geils und Ripke) in der drückenden Nachmittagshitze, die im Urlaub angesetzten überflüssigen Pfunde wieder loszuwerden. Weist, so schien es, dürfte das besonders schwerfallen, der Mittelstürmer machte gestern nicht gerade eine austrainierte Figur. Doch bis zum Saisonbeginn am 24. August ist es ja noch einige Zeit hin, die Piontek nutzen will. Die Amerikareise vom 16. Juli bis zum 16. August dient keinesfalls nur der Auffüllung der Reisekasse. „Wir werden das Ganze als Trainingslager ansehen und entsprechend aufziehen", meinte Piontek.

Mit auf den Überseetrip gehen auch Volker Ohling und Torwart Rolf Meyer aus dem eigenen Nachwuchs sowie die Neuerwerbungen Urban Klausmann (FC Villingen) und Jürgen Röber (Lingen). Beide sind sich einig: „Wir werden in den nächsten Wochen erst einmal viel Lehrgeld zahlen müssen. Der Sprung von der Amateurklasse zur Bundesliga ist doch sehr groß!"

Der 22jährige Urban Klausmann hat bereits ein halbes Dutzend Einsätze in der südbadischen Amateurauswahl hinter sich, in der er auch Piontek auffiel. „Mein Lieblingsposten ist Linksaußen", erzählte er. Da er jedoch mit beiden Beinen zu schießen versteht, kann er auch am rechten Flügel oder in der Mitte stürmen. In der vergangenen Saison erzielte er für den FC Villingen 13 Tore.

Als offensiver Mittelfeldspieler bewährte sich hingegen bisher der 20jährige Jürgen Röber, um den sich auch Fortuna Düsseldorf bemüht hatte. „Aber ich habe mir bei Werder mehr ausgerechnet", begründet der gebürtige Kölner seinen Entschluß, an der Weser heimisch zu werden.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).