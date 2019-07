Die zehn Tage im Zillertal-Trainingslager waren für die Werder-Profis ungemein fordernd. Nach der Rückreise am Sonntag hat ihnen Trainer Florian Kohfeldt daher für den Montag frei gegeben. Am Dienstag geht es in Bremen aber schon weiter mit dem Training, das laut Kohfeldt weiterhin sehr intensiv sein soll.

Ein Spieler muss am Montag allerdings doch ran: Johannes Eggestein hat seinen Urlaub beendet, nachdem er mit der deutschen Mannschaft bei der U21-Europameisterschaft war. Er soll sich nun erst einmal in individuellen Einheiten darauf vorbereiten, am Mittwoch ins Mannschaftstraining einzusteigen.