Werder wird auch in dieser Woche erst am Sonntag spielen, das Tabellenschlusslicht SC Paderborn ist dann ab 18 Uhr im Weserstadion zu Gast. Dadurch bietet sich die Gelegenheit, an diesem Dienstag einen trainingsfreien Tag einzuschieben. Die Bremer Profis müssen folglich heute nicht auf dem Platz erscheinen, erst am Mittwoch wieder wieder gemeinschaftlich gearbeitet.

Gänzlich uninteressant ist der Dienstag aus Werder-Sicht trotzdem nicht. Und das liegt an der DFL. Die 36 deutschen Profivereine stehen bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga vor einer brisanten Abstimmung zum Dauerthema Polizeikostenstreit. Werder hatte im Vorfeld den Antrag gestellt, in Zukunft nicht allein auf den Kosten für den zusätzlichen Einsatz von Sicherheitskräften bei Hochrisikospielen sitzen zu bleiben. Der Verein appelliert stattdessen an das Solidaritätsprinzip und möchte erreichen, dass es zu einer Teilung der Kosten unter den Erst- und Zweitliga-Klubs kommt.